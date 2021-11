Il Teatro Diana di Nocera apre ai giovani: ecco il programma e lo sconto sulla campagna abbonamenti

Il Comune di Nocera Inferiore ed il Teatro Pubblico Campano, presentano dopo la pausa dovuto alle restrizioni covid, il programma della stagione teatrale 2021/2022. A partire dal 10 dicembre e fino a all’ 11 marzo, sono 8 gli spettacoli delle compagnie teatrali presenti nel cartellone della stagione teatrale nocerina.

Gli attori

Si esibiranno sul palco del Teatro Comunale tra gli altri, Elena sofia Ricci, Gianfranco Galli, Enzo De Caro, Carlo Buccirosso, e Silvio Orlando. Ed è partita la campagna degli abbonamenti. Questo anno, l’ Amministrazione comunale di intesa con il Teatro Pubblico Campano, ha operato affinché ci fosse uno sconto per gli abbonamenti per gli under 25, il cui costo è stato ridotto a 150 euro. La direzione artistica degli spettacoli sarà curata dal Teatro Pubblico Campano . Le rappresentazioni si terranno nel il massimo rispetto delle normative vigenti per il contrasto alla pandemia. E’ possibile accedere al botteghino del Teatro Comunale dal lunedì al sabato dalle 18 alle 21, la domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.