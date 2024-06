Orario non disponibile

Dal 22/06/2024 al 23/06/2024

Il 22 ed il 23 giugno torna Nocturnia, l’evento più magico dell’anno, nella località Fianello di Oliveto Citra.

Il programma

Nocturnia è l’evento che celebra la notte di San Giovanni, considerata la notte più incredibile dell’anno. La location è da sogno: alberi maestosi, campi di lucciole, ruscelli, mofete e vecchi mulini in lontananza creeranno un’atmosfera magica, trasportando in un tempo fuori dal tempo. Durante l'evento sarà possibile gustare una selezione di prodotti tipici e cibi squisiti, con opzioni vegane per soddisfare tutti i gusti.

I concerti

Spazio anche alla musica. Il 22 giugno toccherà ai Molotov d'Irpinia. A seguire Dj Set. Il 23 giugno, invece, sarà la volta dei Battibotti del Matese.