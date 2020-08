Ai Barbuti va in scena "Noi pupazzi - storia di una vita sconvolta dal razzismo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Martedì 4 agosto 2020, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, nell’ambito della Notte dei Barbuti, per la XXXV edizione del “Barbuti Festival”, l’Associazione Campania Danza porterà in scena “Noi pupazzi – storia di una vita sconvolta dal razzismo”, di e con Marco De Simone. (ingresso 10 euro www.postoriservato.it).

In cinquanta minuti di spettacolo il burattinaio Saul fa sognare gli abitanti del suo paese con le favole che inventa e mette in scena per loro. L’avvento delle Leggi razziali del ’38 sconvolge la sua vita, come quella di migliaia di altre persone, ma non sopprime la necessità di dare voce ai suoi pupazzi. Continuerà a raccontare le sue storie alle persone che fuggono e si nascondono con lui, offrendo loro l’occasione per distrarsi, commuoversi, sorridere, nonostante la realtà inaccettabile che li circonda. Lo spettacolo denuncia l’orrore della discriminazione e della persecuzione in senso universale. La vicenda narrata è ambientata alla fine degli anni ’30 in un probabile paese della provincia italiana, quindi ha un riferimento storico ben preciso; tuttavia, non si tratta di uno spettacolo sulla Shoah o sulle deportazioni – in scena non si parla mai di campi di concentramento, gas, sangue. La storia di Saul, piena di passione e speranza, vuole essere un inno alla vita, un monito a valorizzare l’esistenza nel rispetto di coloro a cui è stata strappata senza motivo.

Lo spettacolo di De Simone era stato selezionato a New York per l’ottava edizione di “In Scena! Italian Theater Festival NY”, in programma dal 27 aprile all’11 maggio 2020 nei cinque distretti della Grande Mela e poi annullato per l’emergenza Covid. Tra le otto produzioni di teatro italiano indipendente scelte per il cartellone c’era anche quella del salernitano Marco De Simone che dello spettacolo ha curato la scrittura e la regia, oltre ad esserne l’interprete. La produzione è Associazione Campania Danza. Lo scopo della Kairos Italy Theatre che cura l’organizzazione della rassegna americana è promuovere il teatro e gli artisti italiani a New York e costruire un ideale ponte tra le due scene artistiche. La prima edizione di “In Scena!” è stata inserita come evento ufficiale dell’Anno della Cultura Italiana negli Stati Uniti, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, del Ministero degli Affari Esteri e dell’Ambasciata italiana a Washington, D.C..