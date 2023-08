Non si ferma il summer tour di "Nostalgia 90", che torna nel salernitano con un nuovo appuntamento da non perdere. Il 10 agosto la carovana del divertimento sarà a Felitto, presso il campo sportivo. Un evento da non perdere per trascorrere due ore all'insegna della musica e dell'allegria.

La carovana del divertimento

"Nostalgia 90" è uno show/party con musica, spettacolo, animazione a tema, allestimenti anni 90, scenografie, ballerine, mascotte, Gadgets e effetti speciali