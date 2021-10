Notre Dame de Paris al Palasele: ecco la nuova data dello spettacolo slittato

Riprogrammate le tappe di Eboli, Jesolo, Napoli, Bari, Catania, Bologna, Torino e Trieste, per Notre Dame de Paris. A causa dell'attuale situazione sanitaria causata dal Covid-19 e secondo le attuali normative vigenti, gli spettacoli sono slittati rispetto al piano iniziale.

La nuova data nel salernitano

In particolare, la tappa al Palasele di Eboli è stata fissata per il 26 novembre. I biglietti già acquistati resteranno validi. Per informazioni: Vivoconcerti.com