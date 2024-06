A Salerno torna la "Notte bianca": la presentazione della dodicesima edizione

Sarà presentata lunedì 24 giugno alle 10.30 presso la Sala del Parlamentino della Camera di Commercio di Salerno (Via Roma, 29) la dodicesima edizione della Notte Bianca di Salerno, grande evento di musica e spettacolo, in programma in quattro piazze di Salerno sabato 6 e domenica 7 luglio, organizzato dalla FeNailp, Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti, con il Patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Unioncamere Campania, Scabec e Fondazione della Comunità Salernitana, con la collaborazione di Confcommercio e Confesercenti. Nata da un'intuizione nel 2011, l’happening ha, tra gli altri, l'obiettivo di incrementare le presenze in città di visitatori e di turisti, favorendo il circuito del commercio locale, dell'artigianato e del turismo in genere. Nel corso degli anni, l'offerta di spettacoli legati allo shopping è divenuta sempre più variegata, coinvolgendo diverse zone della città, dal centro storico ai quartieri orientali. Gli organizzatori hanno pensato anche quest'anno ad un progetto artistico rivolto ad un pubblico trasversale, con spettacoli rivolti alle nuove generazioni ma anche con ospiti ad hoc per i più adulti con le vecchie glorie "evergreen" della scena musicale, senza dimenticare una vasta area per i più piccoli.

I LUOGHI DELLA NOTTE BIANCA 2024



Sabato 6 luglio

Quartiere Mercatello: Piazza M. Grasso

Quartiere Pastena: Piazza della Libertà

Quartiere Torrione: Piazza G. Gloriosi

Domenica 7 luglio

Salerno centro: Piazza Portanova

I PREMI DELL’EDIZIONE 2024

Venerdì 5 luglio presso il Maremò Beach Club (via Salvatore Allende) la consegna di 2 premi. Premio “Notte Bianca Salerno” alla memoria dell’Artista Salernitano Luciano Schiavone, destinato ad artisti salernitani che si sono contraddistinti nello spettacolo, nella cultura, nell’arte, nelle professioni e nello sport a livelli nazionali ed internazionali. Il riconoscimento sarà suddiviso in due sezioni: New Generation e Special Awards. Premio Andrea Carrano, in memoria del Cavaliere del lavoro, imprenditore alberghiero di Ravello, storico dirigente sindacale.