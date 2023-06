Shopping e divertimento, al Cilento Outlet arriva la Notte Bianca

Sarà una notte bianca da favola, e non è solo un modo di dire, quella che prenderà vita sabato 17 giugno al Cilento Outlet. Dalle 18.00 alle 23.00 sarà possibile passeggiare nel verde di giardini incantati, dove i personaggi più amati delle fiabe prenderanno vita.

La notte bianca

Trampolieri, spettacoli itineranti e tanto altro per un’esperienza da vivere in famiglia o con gli amici, con la possibilità di approfittare anche di sconti imperdibili. Saranno infatti moltissimi i grandi store che proporranno per l’occasione ribassi del 50%. Non a caso, la notta bianca del Cilento Outlet è ormai uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, con un vero e proprio record di presenze da tutta la Campania. "Notti come questa – spiega Felicita Merlino, direttrice del Centro – ci aiutano a trasmettere i valori che da sempre ci animano. Crediamo fermamente che fare impresa significhi anche proporre un forte impegno sociale, per venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle tantissime persone che cercano un momento di evasione e di spensieratezza".