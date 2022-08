Notte Bianca al "Cilento Outlet": bolle di sapone per divertirsi e shopping al -70%

La magia delle bolle di sapone per rendere indimenticabile la notte bianca del Cilento Outlet. Nell’ultimo sabato di agosto (dalle 18 alle 23) la cittadella dello shopping aprirà infatti ad una serata da sogno, dando vita ad un evento capace di trasformare il cielo, in un cielo di bolle. Artisti, giocolieri, equilibristi, si esibiranno con incredibili giochi e spettacoli, sempre a tema “bolle di sapone”, regalando sorrisi ed emozioni uniche a grandi e piccini. Come sempre ispirata al concetto di una indimenticabile shopping experience, anche questa attesissima notte bianca sarà l’occasione di regalarsi la qualità dei brand più ambiti ad un prezzo accessibile con un Fuoritutto al -70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti.

L'evento

Una notte da trascorrere in famiglia e in assoluta serenità. Oltre alle tante performance itineranti, per i piccoli ospiti del Cilento Outlet è stato preparato un fantastico laboratorio di bolle di sapone e una postazione per baby dancing. Inoltre, passeggiando per il Centro si potrà vivere l’esperienza di un incontro con alcuni dei più amati personaggi del mondo cartoon. E poi, durante la notte bianca, in due momenti diversi, prenderanno vita dei mega flash-mob con tantissime bolle di sapone riprodotte dai partecipanti e da vere e proprie “macchine delle bolle”. Come sempre, una notte di grande divertimento, pensata per le famiglie e per quanti, desiderosi di regalarsi un’esperienza nuova e spensierata, ne approfitteranno per divertirsi lasciandosi andare ad un pomeriggio/sera indimenticabili.