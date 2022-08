Musica, artisti di strada e shopping: ad Agropoli ritorna la "Notte Blu"

Dopo due anni di restrizioni, torna la "Notte Blu" di Agropoli. Appuntamento venerdì 26 agosto dalle 20.30 con musica live, spettacoli, dj set, animazione con artisti di strada, shopping nel centro cittadino e aree limitrofe per festeggiare il riconoscimento, per la città di Agropoli, della 23esima Bandiera blu per le spiagge e il decimo consecutivo nella categoria approdi turistici.

Il programma

Alle 21.30 è previsto il concerto del cantante agropolese Michele Pecora, mentre alle 23.30, Piazza Vittorio Veneto si trasformerà in una discoteca sotto le stelle con il Revival anni ’70-’80-’90. Due le postazioni dedicate rispettivamente ai bambini ed agli anziani. in via Patella, invece, ci sarà una esposizione di vespe storiche, a cura del Vespa club. Sabato 10 settembre si replica con la "Notte blu on the beach" sul lungomare San Marco.