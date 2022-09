Ad Agropoli divertimento assicurato con la "Notte blu on the beach"

"Notte blu on the beach" ad Agropoli. Appuntamento sabato 10 settembre sul lungomare San Marco ed in via Risorgimento.

Il programma

Live, spettacoli, dj set, animazione con artisti di strada e shopping il clou del programma della Notte Blu che comincerà alle 20.30. Coinvolti anche i bambini, con laboratori ad hoc, e gli anziani (una postazione di liscio per loro). Alle 23.00 è in programma uno spettacolo piromusicale: la bellezza dei fuochi pirotecnici senza il frastuono che gli stessi provocano. Una novità assoluta, che mette d’accordo tutti, perché “pet friendly”. Saranno ancora più suggestivi dei classici fuochi pirotecnici perché a ritmo di musica e saranno come questi ultimi, diretti sia in mare che verso il cielo.

Le parole del sindaco

"Dopo il grande successo della Notte blu in the city di fine agosto svoltasi nel centro - spiega il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi - ritorna anche la “Notte blu on the beach”. Una data, quella del 10 settembre, decisa di concerto con gli esercenti allo scopo di destagionalizzare e creare una occasione in più per turisti e visitatori di venire ad Agropoli o per chi c’è già di restare qualche giorno in più. Le temperature di questi giorni potrebbero essere un ulteriore invito a fare una vacanza nella nostra città".