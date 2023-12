Il 23 dicembre a Castel San Giorgio arriva la "notte del commercio". Una serata di musica, animazione, divertimento e shopping, impreziosita dalla presenza sul palco di Nancy Coppola, Luca Sepe e Tony Tammaro. "Grazie all'impegno del vice sindaco Giustina Galluzzo e dell'assessore al Commercio Domenico Rescigno,che hanno allestito il programma della Notte del Commercio, vivremo una serata fatta di musica, intrattenimento ma anche di vetrine aperte. L'invito ai commercianti è quello di accompagnarci in questo evento, affinchè, oltre alla serata di musica e cabaret, possa esserci anche la serata dello shopping pre natalizio" afferma la sindaca, Paola Lanzara.

Il programma

Sabato 23 dicembre, dalle 20.00, Babbo Natale in giro per il centro città a distribuire allegria e sorrisi a tutti. Dalle 21.00 Nancy Coppola live in via Tenente Bruno Lombardi, alle 22.00 in piazza Martiri D'Ungheria Luca Sepe show con i tick toker e grande finale, dalle ore 23.00, sempre in piazza Martiri D'Ungheria, con Tony Tammaro live.