La notte delle "janare": villa Cimbrone ospita riti, magia, buon cibo

Venerdì 24 giugno, nell'incatevole Villa Cimbronea a Ravello, sarà celebrata la “Notte delle Janare”, un evento dedicato alla “notte delle streghe”. Nella suggestiva cripta di Villa Cimbrone, i bartenders di Cinquanta – Spirito Italiano realizzeranno cocktails a base di Liquore Strega. Un’offerta drink accattivante completata in abbinamento da una proposta food curata dalla cucina del “Flauto di Pan”, ristorante 1 stella Michelin di Villa Cimbrone, guidata dello chef Lorenzo Montoro. Un accompagnamento ideale per il dj-set successivo di Alfonso Liguori.

Lo scenario



Quella fra il 23 e il 24 giugno è la notte più breve dell’anno, in quanto comincia l’estate. Nel solstizio d’estate il sole raggiunge la sua massima inclinazione positiva rispetto all’equatore celeste, per poi riprendere il cammino inverso. Tantissime le leggende si basano su questo evento considerato magico e sacro nelle tradizioni precristiane ed ancora oggi viene celebrato dalla religiosità popolare con una festa. Secondo molte tradizioni popolari, si credeva che le streghe in questa notte magica si dessero appuntamento nei pressi della basilica per dar vita ad un grande Sabba prima di andare in giro per la città a catturare anime. Le streghe venivano chiamate a raccolta dai fantasmi di Erodiade e Salomè, dannate per aver causato la decapitazione di San Giovanni Battista.

Non resta che partecipare a questo Sabba moderno in una location incantevole come Villa Cimbrone.