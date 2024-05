Notte Europea dei Musei: i siti aperti e le iniziative nel salernitano

Torna, il 18 maggio, la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa per incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. Il Ministero della Cultura anche quest’anno partecipa alla manifestazione, giunta alla ventesima edizione, con l’apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge). Le aperture straordinarie saranno arricchite da eventi e iniziative organizzati in collaborazione con enti e associazioni, per far conoscere le attività degli Istituti e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale in un’atmosfera particolarmente suggestiva.

Le iniziative nel salernitano

- Il Museo Archeologico Nazionale “Marcello Gigante” di Volcei – Buccino sarà aperto dalle ore 19 alle ore 22 (ultimo ingresso ore 21) Durante la serata, sono previste due visite guidate gratuite al Museo: la prima alle 19, la seconda alle 20.30. Costo d’ingresso: 1 euro.

-Museo archeologico di Sala Consilina sarà aperto dalle 20 alle 23

-Complesso Monumentale di San Pietro a Corte- ipogeo e Chiesa S.Anna sarà aperto dalle 18 alle 24 (ultimo ingresso alle ore 23.40). Ingresso gratuito.

Curiosità

In occasione della Notte Europea dei Musei, la Direzione regionale Musei Campania, diretta dal professor Massimo Osanna, presenta la rassegna internazionale di danza contemporanea “Il Desiderio. Proiezioni tra Oriente e Occidente” che si svolgerà da maggio a ottobre 2024 in suggestivi luoghi della cultura come il Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele, il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano “Etruschi di frontiera” e Parco archeologico, la Certosa di San Lorenzo a Padula e la Villa romana e Antiquarium di Minori. Il primo appuntamento è previsto per sabato 18 maggio al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano “Etruschi di frontiera” e al Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele.

I primi appuntanenti:

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI EBOLI E DELLA MEDIA VALLE DEL SELE

- 18 maggio 2024, ore 19.30: ARB Dance Company in KNOTTING di e con Marco Munno | Borderlinedanza in MATRICOLA di e con Luigi Aruta / Borderlinedanza in DILATAZIONE DI UN ATTIMO di e con Noemi De Rosa. Ingresso gratuito;

MUSEO ARCHEOLOGICO DI PONTECAGNANO “GLI ETRUSCHI DI FRONTIERA”

- 18 maggio 2024, 20.00: Ersiliadanza in COPPELIA coreografia di Laura Corradi con Midori Watanabe e Carlotta Plebs. Ingresso a 1 euro;