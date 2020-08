"Notti Azzurre" di Cetara, arrivano Francesco Procopio e Lucio Pierri

Proseguono gli appuntamenti dell’estate cetarese con le Notti Azzurre, tra teatro e comicità. Domani, giovedì 27 agosto, dalle 21.30, si va in scena con Francesco Procopio (nota spalla di Biagio Izzo) e Lucio Pierri in “Arriva sempre secondo… Mannaggia 'a Cardarella!”. Chi è Francesco Procopio? Chi è Lucio Pierri? Difficilmente una persona qualsiasi, un non addetto ai lavori potrebbe dare una risposta certa, a meno che non ne sia un parente stretto. Ma, se a questo stesso individuo si dicesse: "Mannaggia 'a Cardarella!" o "Secondo, il prete di Fuori Corso", quest'ultimo con un sobbalzo risponderebbe: "Ma certo che li conosco!". Due artisti, due attori comici che hanno avuto un percorso diverso, ma accomunati da una stessa sventura: i loro personaggi comici li hanno surclassati ed hanno avuto una popolarità tale, da annullare completamente gli attori che li interpretano.

Questi due - diciamolo pure- sfigatelli, decidono di fare una serata insieme, proprio per imporre la loro esistenza, una volta per tutte, al pubblico.

Ci riusciranno o, su quel palco, saliranno solo i loro personaggi famosi, quelli che li hanno messi sempre in ombra? Nonostante gli stenti, le tavole calcate, gli studi, la gavetta, Pierri e Procopio troveranno il coraggio di presentarsi faccia a faccia col pubblico che, finché non vedrà 'a Cardarella e Secondo potrebbe restare deluso? Beh... Dare una risposta a queste domande significherebbe raccontare il finale dello show.

Nel rispetto delle normative ancora vigenti previste per l’emergenza Covid-19, lo spettacolo si terrà negli spazi aperti di Piazzale Grotta (sotto la Torre Vicereale), secondo un piano sicurezza che prevede un numero di posti compatibili con il distanziamento sociale e la sanificazione attualmente in vigore.

