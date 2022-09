Nouvelle Vague3, tris di appuntamenti a Palazzo Fruscione

Tre gli eventi in programma per la sesta edizione della rassegna “Racconti del Contemporaneo” organizzata dall’Associazione Tempi Moderni, presieduta da Marco Russo, nell'ambito di Nouvelle Vague3.

Il programma

Si comincia venerdì 30 settembre alle ore 10.30 con la prima della sezione “La risacca dell’onda / Matinée” dedicata alla proiezione di film per gli studenti: in programma “The dreamers” (regia di Bernardo Bertolucci; con Louis Garrel; Eva Green, Michael Pitt, Anna Karina, Jean Pierre Kalfon, Jean Pierre Léaud). Alle ore 21, ad aprire le porte al racconto sulla Nouvelle Vague sarà la Sala Pasolini con il concerto promosso dal Teatro Pubblico Campano “The Woman Next Door ” di Rita Marcotulli con Roberto Gatto, Javier Girotto, Aurora Barbatelli, Ares Tavolazzi e Vince Abbracciante. Video racconto con la regia di Maria Teresa de Vito per una esperienza immersiva. Quello che sarà proposto al pubblico è un originale omaggio al cinema, e in particolare a François Truffaut (“I 400 colpi”, “Baci Rubati”, “Fahrenheit 451”) della pianista Rita Marcotulli. Sabato 1 ottobre, alle 11, si torna a Palazzo Fruscione per il talk “Truffaut, il bambino che amava il cinema” con Leonardo Acone (docente di Letteratura per l’infanzia, Università di Salerno), Luca Tortolini (scrittore e sceneggiatore) e Victoria Semykina (illustratrice). Introduce Fabrizio Murino. A partire dal graphic novel di Tortolini/Semykina, Edizioni Kite, un dialogo sull’infanzia del grande regista francese tra passioni, fughe, adolescenze inquiete e il cinema come sovrano assoluto.