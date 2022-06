"Le prime perle della Costiera": weekend di nuoto in memoria di Peppe Lamberti

E' tutto pronto per la XXI edizione de “Le Prime Perle della Costiera Amalfitana – 13° Memorial Giuseppe Lamberti” che si svolgerà sabato 11 giugno, ed il V° Trofeo di Cetara, previsto per domenica 12 .

Lo scenario

La gara è inserita nel Grand Prix “Le Tre Sirene”, che si svolgerà in varie località campane fino al mese di settembre, e precisamente Castellabate, Amalfi e Vico Equense. In questa occasione sarà anche presentato in maniera dettagliata l’evento.

La manifestazione del prossimo week end è una Gara Nazionale Fin (Federazione italiana nuoto) di fondo e mezzo fondo di nuoto in acque libere, si disputerà sabato e domenica prossimi nell’incantevole tratto di costa che va da Cetara a Vietri sul Mare, con la partecipazione di quasi di seicento atleti (distribuiti nella due giorni di gare) provenienti da tutta Italia. La società organizzatrice, la Peppe Lamberti Nuoto Club, fondata in ricordo dell’indimenticato Peppino – bandiera del nuoto e della pallanuoto salernitana, dà appuntamento al sabato a tutti gli iscritti (folta la rappresentanza degli atleti PLNC con quasi 70 adesioni) alle ore 13:00, presso il Bar “Eco del Mare” di Marina di Vietri sul Mare, dove avranno luogo le procedure di riconoscimento dei nuotatori. Subito dopo la formalizzazione degli accrediti, gli atleti verranno trasportati da un traghetto Travelmar presso la spiaggia di Cetara dove, intorno alle 17:00, verrà dato il segnale di partenza.

La seconda tappa



La manifestazione, aperta a tutti tesserati Fin, è una delle prime competizioni in acque libere della stagione e vede una folta partecipazione di nuotatori sia Agonisti sia Master. Atleti provenienti da ogni parte d’Italia si daranno battaglia a suon di bracciate nella tre chilometri di nuoto che tocca lo splendido scenario della costa Diva. Il giorno dopo il cimento raddoppia con la 5 chilometri di fondo che si terrà a Cetara. Entrambe le gare saranno Tappa regionale Paralimpica FINP 2022 per entrambe le gare.

La 5 km di domenica sarà anche Campionato regionale FIN di fondo, sia per gli agonisti che per i master. La kermesse è patrocinata dai Comuni di Vietri sul Mare e Cetara. La PLNC, organizzatrice dell'evento, ringrazia il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, e quello di Cetara, Fortunato Della Monica; la Pro Loco di Vietri Sul Mare gli amici vietresi Gallo, Liguori e Di Florio ed i cetaresi Enzo Di Crecenzo ed Antonio Pappalardo. La cooperativa diportisti “Masuccio Salernitano” fornirà assistenza ai partecipanti in mare con le proprie imbarcazioni.