Natura e relax: ritornano i cartoon days all'Oasi Alento

Sabato 4 e domenica 5 giugno ritorna all’Oasi Alento di Prignano Cilento l'appuntamento più atteso dai bambini: è tutto pronto per il Cartoon Days. Per due giorni, il "polmone verde" nel cuore del Cilento sarà invaso dai supereroi e dai personaggi dei cartoni animati.

Il programma

I live show si svolgeranno dalle ore 11 alle 17. Nel dettaglio, la Sirenetta tribute alle 11:30 e alle 16:00, la lampada magica alle 12:30 e alle 14:30, le fiabe nel bosco con Robin Hood alle 13.30, caccia al tesoro con Cappuccetto Rosso alle ore 12 e alle ore 15, Hansel e Gretel alle ore 11 e alle ore 16.30, Peter Pan, Trilly e Capitan Uncino alle ore 13 e alle 15.30, Super Heroes alle ore 12 e alle ore 15, Super Heroes lab dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.

Info utili

Durante la giornata saranno disponibili anche i servizi consueti: noleggio mountain bike, golf car, tour guidato in bus elettrico, tiro con l'arco, escursioni in canoa, visite guidate alla diga, noleggio dei go-kart a pedali, area picnic con barbecue e il ristorante. La prenotazione è consigliata.

Per info e prenotazioni: https://bit.ly/cartoon2022