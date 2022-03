Primavera nell'aria: riapre l'Oasi del fiume Alento

Fiori, colori, sorprese: la Primavera è nell'aria, riapre l'oasi del fiume Alento, polmone verde nel cuore del Cilento, a Prignano. Nel prossimo weekend, che coincide con la festa del papà, sarà possibile entrare ad un prezzo speciale, comprando on line il ticket d'ingresso oppure prenotando il pacchetto ingresso più pranzo.

Le attività

Noleggio mountain bike, noleggio green car, area picnic con barbecue, equitazione, tour guidato in bus elettrico tiro con l'arco, orto botanico, ristorante, visita ai simpatici alpaca, relax, natura, sentieri, visite guidate. Prenotazione obbligatoria attraverso il sito internet www.bookingoasialento.it Per gli ospiti dai 12 anni in su è obbligatorio accedere al parco con il green pass rafforzato. Per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, gli ingressi al parco sono a numero chiuso ed è obbligatorio preniotare anche gli ingressi dei bambini sotto i 12 anni, che non pagano.

Domenica in bici

Domenica 20 marzo, giornata dedicata alla mountain bike, in collaborazione con Cilento MTB e Fiab Camerota CilentoInbici. Tra gli incantevoli paesaggi dell’Oasi e dei borghi circostanti sarà possibile trascorrere una giornata in sella alla mountain bike su uno dei due percorsi appositamente tracciati per l’evento e pensati sia per le famiglie che per gli sportivi. Percorso Family: anello di 5 km in pianura lungo il fiume Alento da percorrere tutti insieme. Percorso sport: tracciato di oltre 20 km adatto ai bikers più esperti e con la possibilità unica di pedalare lungo le sponde del lago Alento, rientrare in oasi dopo essere passati per il centro storico di Ostigliano.

Durante la giornata bambini e ragazzi potranno divertirsi in un piccolo skill park attrezzato per l'occasione. Percorsi su google map: https://drive.google.com/open Evento a disponibilità limitata. Prenotazione d'obbligo. La partenza è prevista per le ore 9:30. Si raccomanda di arrivare almeno 20 minuti prima.