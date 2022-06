Notte in tenda all'Oasi Alento: natura e relax attendono bambini e famiglie

Primo appuntamento della stagione estiva con Notte in Tenda all'Oasi Fiume Alento, a Prignano Cilento. Sarà possibile vivere, il 25 giugno, una avventura immersi nella natura e nel relax nel polmone verde.

Info utili

E' possibile prenotarsi attraverso questo lik: https://bit.ly/NotteINtenda2022 Il biglietto costa 6 euro. L’evento è solo su prenotazione e prevede la possibilità di passare una notte all’Oasi Alento dormendo in tenda. L’occasione adatta per una serata in famiglia o con gli amici per divertirsi a contatto con la natura. E' possibile arrivare anche al mattino ma le tende vengono montate dalle 18:00

Il giorno dopo è possibile restare fino a chiusura ma occorre smontare le tende per le 10:30