Natura e divertimento: Pasqua e Pasquetta all'Oasi Alento

Quando Dal 09/04/2023 al 10/04/2023 Orario non disponibile

Weekend di Pasqua all'insegna del divertimento e della natura all'oasi Alento.

Il programma

Come sempre, oltre alla visita all'area, sarà possibile utilizzare l'area pic-nic o il ristorante (previa prenotazione). Tanti i servizi offerti dall'oasi: noleggio mountain bike, go-kart a pedali, noleggio green car, escursione in canoa (domenica e lunedì), equitazione, tour in bus elettrico, tiro con l'arco, orto botanico.