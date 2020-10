Pic nic nell'Oasi Alento: natura, relax, divertimento

Picnic d'autunno in programma l'11 ottobre nell'Oasi di Prignano Cilento, polmone verde. Durante la mattinata verrà inaugurata l'installazione artistica Equilibri, a cura di Marika Anzalone, con le creazioni realizzate dai nostri piccoli (e grandi) ospiti nel corso dell'estate 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

Servizi attivi: area picnic con barbecue, noleggio mountain bike, noleggio green car, equitazione, escursioni in canoa, tour guidato in bus elettrico, escursione guidata sentiero eucalipto, chiosco bar e, come sempre, tanto relax e tanta natura. Prenotazione on line all'indirizzo web www.bookingoasialento.it