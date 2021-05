L'oasi Alento riapre al pubblico: natura, sport e relax per le famiglie

Domenica 9 maggio, l'Oasi Fiume Alento riaprirà al pubblico. Il polmone verde, meta di tanti escursionisti alla ricerca di refrigerio e relax, si trova a Prignano Cilento.

I dettagli

Saranno disponibili il tour in bus elettrico, per godersi un rilassante giro accompagnati dalle guide, il noleggio tavoli picnic con barbecue per grigliare in compagnia, l'escursione in canoa (doppia o singola), il noleggio auto elettrica, per esplorare l'oasi in autonomia, tiro con l'arco per chi vuole mettersi alla prova, lezioni di equitazione, escursioni a cavallo, il noleggio bici per chi è sportivo, la ristorazione, i sentieri di trekking, per chi ama camminare, l'escursione guidata, sentiero eucalipto e diga. E' obbligatorio l'acquisto del biglietto on-line. L’ingresso costa 6 euro per gli adulti. È gratuito per chi ha meno di 12 anni. Per prenotare, ecco il link: https://www.bookingoasialento.it/

La foto che pubblichiamo è tratta dalla pagina Facebook "Oasi fiume Alento"