Lake experience sulle sponde del fiume Alento: notte in tenda e cena sotto le stelle

In canoa al tramonto sulle acque del lago della Diga Alento, a Prignano Cilento. Ecco il programma del prossimo weekend naturalistico, nell'oasi del fiume Alento.

I dettagli

Il 10 luglio, sarà possibile vivere l'emozione di percorrere in canoa tutto il lago Alento per poi ritornare alla zona dove sarà allestito il campo base per trascorrere la notte in tenda. Al mattino, dopo la colazione, si riparte per la seconda escursione in canoa. La sistemazione può essere in canoa doppia o singola. Sarà presente un istruttore qualificato che accompagneranno gli escursionisti.

E' possibile partecipare dai 12 anni in su, i minori solo in canoa doppia e accompagnati da un genitore. Munirsi di un abbigliamento adeguato, in particolare scarpette da scoglio e costume/pantaloncini per la parte dell’escursione in canoa e felpa/giubbino per la notte. Costo dell'escursione: 55 euro a persona. Posti limitati, verranno fornite solo le tende. Eventuali materassini, sacchi a pelo o altri accessori saranno a cura dei partecipanti.