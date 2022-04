Brace e tanto relax: pic nic l'1 maggio all'oasi Alento

Natura, relax e trionfo del gusto all'oasi Alento di Prignano Cilento. Domenica 1 maggio, è possibile prenotare tavoli per il pic nic e trascorrere ore di spensieratezza in compagnia della propria famiglia e degli amici.

Il programma



E' possibile usufriuire di area picnic con barbecue, ristorante, noleggio mountain bike, pista per Go-kart a pedali, noleggio green car, escursioni in canoa, equitazione, tour guidato in bus elettrico, tiro con l'arco, orto botanico, far visita ai simpatici alpaca. Relax, natura, sentieri, visite guidate. Possibilità anche di soggiornare in camere doppie e triple.