Natura e relax: pic nic nell'Oasi Alento di Prignano Cilento

Domenica 4 ottobre, natura e relax si fonderanno all'Oasi del fiume Alento, a Prignano Cilento. Per i visitatori, disponibili area picnic con barbecue, noleggio mountain bike, noleggio green car, equitazione, escursioni in canoa, tour guidato in bus elettrico, escursione guidata sentiero eucalipto, chiosco bar.

Info utili

L'accesso prevede un ticket d'ingresso di 6 euro per gli adulti, bambini fino a 12 anni gratis. Il parcheggio è incluso. Per l’ingresso la prenotazione è obbligatoria. Per acquistare i ticket d’ingresso il link è il seguente: https://www.bookingoasialento.it/

Area picnic con tavoli e barbecue, a pagamento: ciascun tavolo è da 6 posti ed ha un costo di 12 euro. Si può noleggiare griglia in loco (2 euro) o portare la propria. La prenotazione tavoli è obbligatoria: www.bookingoasialento.it/servizi/tavolo-picnic-2020

Tutti gli altri servizi possono prenotarsi in loco presso l’apposita postazione.