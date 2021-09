Natura e relax: ultima notte dell'estate, in tenda, all'oasi Alento

E’ possibile sia noleggiare le tende (da 2 o 4 posti) che portare la propria tenda. L’area picnic è illuminata ed è possibile noleggiare un tavolo con il barbecue per fare una grigliata in notturna. Prenotazione obbligatoria: tariffa notte in tenda adulti 12 euro e 4 euro per bambini sotto i 12 anni

Sabato 11 settembre, ultima "Notte in tenda" all’Oasi Fiume Alento, a Prignano Cilento. Una occasione imperdibile per vivere una giornata nella tranquillità della natura prima di ritornare a scuola o al lavoro. Prenotazione obbligatoria e posti limitati. L’evento è su prenotazione e prevede la possibilità di passare una notte all’Oasi Alento dormendo in tenda. L’occasione adatta per una serata in famiglia o con gli amici per divertirsi a contatto con la natura.

Info utili

E’ possibile sia noleggiare le tende (da 2 o 4 posti) che portare la propria tenda. L’area picnic è illuminata ed è possibile noleggiare un tavolo con il barbecue per fare una grigliata in notturna. Prenotazione obbligatoria: tariffa notte in tenda adulti 12 euro e 4 euro per bambini sotto i 12 anni. L’ingresso all’Oasi sarà possibile a partire dal mattino ma il montaggio delle tende inizierà alle ore 18. Noleggio serale tavolo pic nic 15 euro (uso consentito dalle ore 18 alle 23). Ciascun tavolo da picnic è per 6 persone e dà diritto all’uso del barbecue. E’ possibile portare la propria carbonella o acquistarla direttamente in loco. E’ possibile portare la propria griglia o noleggiarla in loco (2 euro). Agli ospiti partecipanti è consigliato portare una dotazione personale di tenda (se non presa in noleggio), sacco a pelo, materassino di lattice o gonfiabile, torcia elettrica, indumenti adatti al campeggio. Questa dotazione è personale: l'organizzazione dell'oasi non fornisce materassini né sacchi a pelo né compressore per gonfiaggio materassini.