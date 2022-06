Tutti "pazzi" per le fiabe in tenda: l'oasi Lagosele prepara il weekend

L'appuntamento del 2 luglio è già sold out ma è ancora possibile effettuare prenotazioni per domenica 3 luglio. L'oasi Vivinatura Lago Sele di Eboli propone anche per il prossimo weekend l'evento "Le fiabe in tenda". E' 'possibile chiedere informazioni al numero telefonico 3272540679.

Il programma

Arrivo delle famiglie previsto alle ore 18.30 (primo turno) e ore 20.00 (secondo turno), partenza in zattera per l’isolotto delle fiabe, storie intorno al fuoco (lettura animata di fiabe con forte interazione dei bambini), rientro con passeggiata nel bosco, cena o picnic in area ristoro. Mneù con Hotdog/hamburger patatine. La cena è facoltativa: sarà possibile portare anche il pranzo al sacco da casa.

Info utili

Tenda family e ingresso per 3: costo 25 euro; tenda family e ingresso per 4 costo 30 euro.