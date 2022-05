Ranger, zattere e giochi: natura e divertimento attendono i bambini a Lagosele

Prezzo non disponibile

Natura, relax, divertimento, creatività: lo Strambosco aspetta bambini e ragazzi, questo fine settimana, nell'oasi di Lagosele, ad Eboli. Il 14 e 15 maggio, ricco programma per tutte le fasce d'età e tutte le famiglie (fascia kids 3-8 anni) e young (9-16 anni). E' possibile anche prenotare un tavolo e portare il picnic da casa oppure chedere tutto agli organizzatori. La prenotazione è obbligatoria al numero telefonico 3272540679.

Il programma

Per i bambini di età compresa tra 3 e 8 anni, ecco il creativo Strambosco: cappello da gnomo, ticket laboratorio, caramelle, sorprese, laboratorio di giardinaggio, piccola fattoria con animali, area picnic, passeggiata guidata da un vero ranger (un'ora di percorso ludico-didattico), villaggio degli gnomi, vasca del mais e pesca con il retino. Per bambini e ragazzi da 9 a 16 anni, invece, kit avventura, tree climbing, accensione del fuoco, esperienza in zattera, merenda nel bosco, gioca con il ranger e tiro con l'arco.