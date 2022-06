Cena e notte in tenda: l'Oasi Alento prepara Lake Experience

Prezzo non disponibile

Natura, relax, buon cibo, la notte con le stelle: è tutto pronto nell'oasi Alento, polmone verde del Cilento, per la nuova edizione di Lake Experience, in programma l'11 giugno.

Lo scenario

Un’avventura indimenticabile a Prignano Cilento: in canoa al tramonto, cena e tenda in riva al lago. L'età minima è 12 anni. La sistemazione può essere in canoa doppia o singola e la prenotazione è obbligatoria. Sarà possibile usufruire anche del picnic sulla riva del lago. E' possibile prenotare al seguente link: https://www.oasialento.it/it/booking_oasi_alento.html?re-product-id=211052