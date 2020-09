Escursione in canoa e notte in tenda: l'oasi Alento ospita "Lake Experience"

In canoa al tramonto sulle acque del lago della diga Alento. "Lake Experience" ritorna a Prignano Cilento, il 5 settembre dalle ore 15.30. Sarà possibile vivere l'emozione di percorrere in canoa tutto il lago Alento per poi ritornare alla zona dove sarà allestito il campo base per cenare e trascorrere la notte in tenda. Al mattino si riparte e si ritorna in canoa. La sistemazione può essere in canoa doppia o singola.

Info utili

Saranno presenti istruttori qualificati che accompagneranno gli escursionisti. E' possibile partecipare dai 12 anni in su, i minori solo in canoa doppia e accompagnati da un genitore. Sarà necessario munirsi di un abbigliamento adeguato, in particolare scarpette da scoglio e costume per la parte dell’escursione in canoa e felpa/giubbino per la notte. Costo: 49 euro a persona. Sono incluse: escursione in canoa, cena in famiglia in riva al lago, tenda, colazione, seconda escursione in canoa. Massimo 20 partecipanti.