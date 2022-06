Le fiabe in tenda: a grande richiesta, l'oasi Lagosele raddoppia nel weekend

Tenda family e ingresso per 3: costo 25 euro; tenda family e ingresso per 4 costo 30 euro.

Prezzo Tenda family e ingresso per 3: costo 25 euro; tenda family e ingresso per 4 costo 30 euro.

Indirizzo non disponibile

L'oasi Vivinatura Lago Sele di Eboli ripropone a grande richiesta, anche per il prossimo weekend, le fiabe in tenda. Il 25 giugno, l'evento sarà replicato e sarà possibile prenotare al numero telefonico 3272540679.

Il programma

Arrivo previsto delle famiglie ore 18.30 (primo turno) e ore 20.00 (secondo turno), partenza in zattera per l’isolotto delle fiabe, storie intorno al fuoco (lettura animata di fiabe con forte interazione dei bambini), rientro con passeggiata nel bosco, cena o picnic in area ristoro. Mneù con Hotdog/hamburger patatine. La cena è facoltativa: sarà possibile portare anche il pranzo al sacco da casa.

Info utili

Tenda family e ingresso per 3: costo 25 euro; tenda family e ingresso per 4 costo 30 euro.