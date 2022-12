Enzo Decaro in "Un'odissea infinita" al Teatro Nuovo di Salerno

Grande appuntamento al Teatro Nuovo di Salerno. Domenica 18 dicembre alle ore 18.30 Enzo Decaro, il celebre attore partenopeo, porta in scena "l'Odissea" di Omero. Si tratta di uno spettacolo intenso e coinvolgente, con Decaro che sarà accompagnato sul palco dal pianoforte di Francesco Mancarella e dalle percussioni di Diego Martino.

La storia

Lo spettatore potrà percorrere il viaggio di Ulisse, come raccontato da Omero, lungo le diverse sponde del Mediterraneo; un viaggio che si fa metafora, quella di un uomo che lascia la sua Itaca, la sua casa, per andare verso l'ignoto; un viaggio di conoscenza del mondo, possibile solo se si esce dalla propria comfort zone. In questo viaggio la splendida interpretazione di Enzo Decaro sarà accompagnata dalle musiche di Guccini, dalle liriche di Lucio Dalla e di Caparezza, dai versi di Dante e dalla descrizione dei suoi dannati del canto XXVI dell'Inferno, dalle poesie di Leopardi, Pascoli, Montale e D'Annunzio, da Kafka e Borges e da molti altri che si sono lasciati travolgere da una "odissea infinita", nella vita e nelle opere.