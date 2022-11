Relax a due passi da casa: l'offerta per la SPA dell'Hotel Ariston Paestum

Prezzo non disponibile

Su ShopToday è possibile approfittare della nuova incredibile offerta per farsi coccolare alla Kaloka, la nuova Spa dell’Hotel Ariston, rinnovata per offrire un nuovo concept di benessere.

La SPA

Tecnologia, design, professionalità e cura dei dettagli caratterizzano ambienti per riscoprire emozioni autentiche, e rigenerare i sensi e l’anima. Eleganza, comfort e lusso accompagnano il tuo percorso: Kaloka ti propone un’esperienza senza eguali, puntando sull’esclusività e la customizzazione dei servizi offerti.

L'offerta

L'offerta consiste in un daily pass: regalati uno Spa Break realizzato per te e i tuoi cari per vivere un’esperienza riposante. È la perfetta e meritata fuga.

Con percorsi personalizzati in base ai diversi obiettivi di wellness, i 1.600 mq della struttura comprendono saune, bagni di vapore, docce emozionali, plunge pool, piscina riscaldata con idromassaggio e nuoto contro-corrente, piscina esterna con solarium, Centro Fitness, Sale Relax e Tisanerie con Frutta Secca Biologica.

Potrai scegliere tra:

Day Pass Mattino ore 10:00 – 15:00

Day Pass Pomeriggio ore 15:00 – 20:30

Orari Accesso alla SPA Lympha:

Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:30

Condizioni:

Il voucher è utilizzabile entro 6 mesi dalla data di acquisto.

Per accedere all'offerta è necessaria la prenotazione.

Chiama il 0828 851870 o scrivi su Whatsapp al numero 338 8244661

Come funziona: