Ogliara in Fiore, torna la storica iniziativa: appuntamento per l'1 ed il 2 giugno

Torna per il quindicesimo anno consecutivo uno degli eventi dei rioni collinari di Salerno più attesi dell'anno: "Ogliara in Fiore". L'appuntamento è per l'1 ed il 2 giugno. L'evento, organizzato come di consueto da Infioritalia e dall'associazione "Il Campanile" di Ogliara, promette di essere un'occasione di divertimento per grandi e piccini.

Programma in aggiornamento