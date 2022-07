A Omignano è tempo di "Tammorra Fest": il primo festival di musica popolare campana

Tempo di "Tammorra Fest" a Omignano Scalo. Il primo festival di musica popolare campana si terrà sabato 23 e domenica 24 luglio. Ad organizzarla l’Associazione Culturale Cinema & Scuola.

Il programma

Ricchissimo il programma della due giorni, che coinvolgerà numerosi punti del centro cilentano. Il via ufficiale è fissato per sabato alle 20.30 in via Nazionale con il gruppo itinerante Pegaonda di Napoli. Alla stessa ora in piazzetta Pizzicagnolo con la performance del graffiti art Kustom Dave. Alle 21, in piazza Nazionale, esibizione itinerante del cantastorie Stefano Serino. Sempre alle 21, in zona Shabby, la tombola musicale napoletana con Amedeo Colella. Tre gli appuntamenti in piazza Mercato: alle 22 si esibiranno "i Settebocche" con Biagio de Prisco; alle 23 gli irpini "I Malamente"; alle 24 i cilentani "I Rittantico". Domenica 24, il via è fissato alle 20.30 con la tombola musicale napoletana con Amedeo Colella (zona Shabby) e con la seconda performance di Kustom Dave (piazzetta Pizzicagnolo). Alle 21, in via Nazionale, torna anche l'esibizione itinerante di Stefano Serino. Alle 21.30, in piazza Sant'Antonio, ceramica nel fuoco "Kravon Fire" del maestro Ferdinando Vassallo. Ad intervenire anche i maestri ceramisti Augusto Pandolfi, Lucio Liguori e Sasà Mautone. A chiudere il Festival tre spettacoli in piazza Mercato: alle 22 i cilentani "I Rotoumbè"; alle 23 il comico Angelo di Gennaro; alle 23.30 il gruppo napoletano "Soleluna".