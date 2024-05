“Opera Cafè”: la lirica alla Pinacoteca Provinciale di Salerno

Un evento innovativo che unisce arte e convivialità. “Opera Cafè”, progetto ideato e organizzato dal Dipartimento di Canto e Teatro Musicale del Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Martucci di Salerno, prenderà il via questo pomeriggio, mercoledì 8 maggio 2024, nella suggestiva cornice della Pinacoteca Provinciale di Salerno, in via Mercanti. "Opera Caffè" trasforma questo luogo d'arte in un palcoscenico vibrante di cultura e dialogo. Ogni mercoledì dalle ore 17:30, nel corso di tre mesi - maggio, giugno ed ottobre - il pubblico è invitato a immergersi nell'affascinante mondo dell'opera lirica. Il cuore dell'evento è l'esperienza multisensoriale e coinvolgente offerta al pubblico. Prima dello spettacolo, i presenti sono accolti con un momento di convivialità gustando un buon caffè, creando un'atmosfera accogliente ed informale che favorisce l'interazione e il dialogo. "Opera Cafè" offre un'opportunità preziosa per avvicinarsi al mondo dell'opera lirica in modo intimo ed accessibile, stimolando la riflessione e la partecipazione attiva del pubblico. Lo spettacolo a tema rappresenta il momento culminante della serata, con ogni brano e scena d'opera selezionato con cura per enfatizzarne il tema e per offrire al pubblico un'esperienza artistica indimenticabile.

Di seguito il programma completo degli eventi:

8 MAGGIO

UN SOLO ISTANTE I PALPITI

15 MAGGIO

COSÌ L’EFFLUVIO DEL DESIO TUTTA M’AGGIRA

22 MAGGIO

RIME ED INNI D’AMORE

29 MAGGIO

BELCANTO ED INCANTO

5 GIUGNO

OPER… ANDO

12 GIUGNO

ARIA… DI SENTIMENTI

19 GIUGNO

SOLSTIZIO D’AMORE!

2 OTTOBRE

EUROPA IN CANTO

9 OTTOBRE

L’ELISIR D’AMORE

16 OTTOBRE

COSÌ FAN TUTTE

24 OTTOBRE

NON SOLO MELODRAMMA

30 OTTOBRE

C’ERA UNA VOLTA… IL MUSICAL