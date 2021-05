Creativi e piccoli contadini: "Saremo Alberi" propone l'orto verticale

Giovedì 20 maggio, dalle ore 17 alle 19.30, la libroteca Saremo Alberi ubicata in via Santa Margherita, a Salerno, invita i bambini alla realizzazione di un piccolo orto verticale.

Info utili

Al termine del laboratorio, sarà possibile gustare una dolce merenda realizzata da Sweet Bakery. Il costo è di 12 euro per non soci e di 10 euro per soci. Per informazioni, contattare i numeri telefonici 3486457948 oppure 3202157333.