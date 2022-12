"Padula Certosa Soulplace Film Festival": ecco il programma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nel pomeriggio del 29 dicembre 2022 sarà possibile partecipare al quarto Soulplace Film Festival: Padula Certosa Soulplace Film Festival, presso la Certosa di Padula, Viale Certosa, 1, 84034. Dalle ore 15:00 sarà possibile prendere visione delle pellicole selezionate in modo libero e gratuito; al termine, circa dalle ore 17:00, saranno fatte le premiazioni. Soulplace Film Festival è un network di festival cinematografici che mira a diffondere la cultura cinematografica e a riscoprire e valorizzare i luoghi più belli dei territori locali, quelli che meriterebbero di essere conosciuti meglio. I posti da scoprire vengono chiamati “soulplaces”. . Infine, verranno premiati ogni anno alcuni di loro per ogni luogo dell'anima in cui si terranno i festival. Coloro che si sono distinti per la loro forza, per la loro passione e per le loro idee. Per questa edizione verrà consegnato un riconoscimento al collettivo di Toko Film Festival, di cui saranno presenti alcuni organizzatori Alex Ferricelli, Luigi D’Auria, Anna Pitta, Gianmarco Ungaro, Vincenzo Bovenzi e Michela Lopardo. Un ringraziamento a tutti i partner e sponsor: il Comune di Padula, Il Forum dei Giovani, la delegazione FAI Salerno ed il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Uno TV Web, Pierluigi Pisapia Photography ed il Circolo Carlo Alberto 1886. Sito web ufficiale www.soulplacefestival.com/ Per ulteriori informazioni Tel. +39 3791187763 | info@soulplacefestival.com Facebook: soulplacefestival Instagram: soulplacefestival