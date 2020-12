"Paesaggi di parole l'Inferno di Dante" di Sara Carbone: presentazione online il 28 dicembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sarà presentata ufficialmente lunedì 28 dicembre online alle ore 17,00 l'opera "Paesaggi di parole l'inferno di Dante". La cantica infernale dantesca è rappresentata nella mappa su tela in compagnia di decine di appassionati studiosi, di autori classici fonte d'ispirazione, affezionati seguaci, semplici estimatori o artisti sedotti. Da Cicerone a Borges, da Stazio a Peter Weiss, da Ovidio a Pasolini. Da Marco Santagata e Anna Maria Chiavacci Leonardi a Franco Nembrini e Gianfranco Contini, da Fabrizio De Andrè e Francesco Guccini a Bob Dylan e la Piccola Orchestra Avion Travel e molti altri in un viaggio nel viaggio più conosciuto in tutto il mondo. È possibile prendere visione dell’opera presso il sito della Casa editrice “Paesaggi di parole”, al seguente link: https://www.wordscape.it/Dopo averef fettuato la registrazione al sito, si potranno esplorare contenuti e l'organizzazione del “paesaggio di Parole” su tela. L'autrice, Sara Carbone, si laurea, presso l’Università degli Studi di Salerno, in Letteratura e teatrale italiana e, successivamente, in Storia Medievale. Consegu eil titolo abilitante all’insegnamento della Lingua e della Letteratura italiana e della Storia e insegna Discipline storiche e letterarie presso scuole statali di istruzione superiore.Presso l’Università L’Orientale di Napoli, si perfeziona nell’insegnamento dell’Italiano come lingua seconda e partecipa a diversi progetti di integrazione culturale e linguistica rivolti a stranieri per conto dell’Università. Ha realizzato questa opera dopo anni di ricerca e di studio e a presentarla con lei ci saranno Il link per seguire l’eventoè https://zoom.us/j/94093223757?pwd=L1B1dkNVYjJzdjNGY2hZU2E4Z3ZYU

