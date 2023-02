Paestum Wine Fest: l'offerta per partecipare all'evento

Prezzo non disponibile

Tutto pronto per il Paestum Wine Fest, il salone del vino dove, sal 25 al 27 marzo 2023, si incontreranno le più importanti aziende vitivinicole d’Italia. Grazie a Shop Today è possibile partecipare con un prezzo d'eccezione.

Il Paestum Wine Fest

Paestum vanta una lunga tradizione viticola ed enologica già ai tempi dei greci e romani. In questo luogo fatto di storia, di mare, di colline, di un’identità antica che continua a tramandarsi nei secoli e permeare queste terre, i visitatori potranno scoprire tutte le più importanti novità e le eccellenze che questo settore riserva.

Per questa undicesima edizione, protagonista sarà proprio il territorio con le sue varietà e la sua biodiversità che ne fa un unicum al Mondo.

Le più importanti aziende vitivinicole italiane e internazionali, si ritroveranno per offrire a un vasto pubblico di esperti del settore, ristoratori, titolari di bar, albergatori ed appassionati un’esperienza sensoriale coinvolgente e un supporto culturale di alto livello. Questo, grazie anche alla presenza di singoli produttori e delle realtà consortili più rappresentative.

Oltre agli assaggi liberi, durante la manifestazione ci saranno momenti di formazione ed educazione grazie a un denso programma di degustazioni tecniche, presentazioni legate all’enoturismo e master class, momento di fondamentale approfondimento della cultura del vino guidate da esperti di fama internazionale con vini d’eccellenza.

Il Paestum Wine Fest è organizzato da Angelo Zarra, Ceo di Zeta Enoteca e fondatore di Divini Assaggi Magazine.

Location della tre giorni del Paestum Wine Fest è NEXT l’ex Tabacchificio SAIM di Borgo Cafasso, tra le maggiori espressioni dell’archeologia industriale della Piana del Sele. In tutto 8 mila metri quadrati per una sede prestigiosa e definitiva, capace anche di creare un legame simbolico tra l’archeologia industriale di inizio ‘900 e l’antica archeologia della Magna Grecia.