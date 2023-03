In alto i calici: ritorna il Paestum Wine Fest

Ritorna il Paestum Wine Fest. Dal 25 al 27 marzo le più importanti aziende vitivinicole d’Italia si ritroveranno nell'ex tabacchificio Saim nel borgo di Cafasso. Patrocinata dal Comune di Capaccio Paestum, l'evento accoglierà oltre 250 aziende, 20 consorzi e gruppi d’acquisto per un totale di circa 11mila etichette in degustazione, 50 buyer tra quelli nazionali e internazionali, 1.200 operatori del settore Ho.Re.Ca e un pubblico atteso di circa 15.000 presenze.

Il programma

In totale sono 35 le masterclass e tre i talk per offrire momenti di approfondimento con produttori ed esperti, e per affrontare i temi significativi del comparto enologico. L’evento sarà seguito da numerosi attori della comunicazione tra giornalisti, influencer e youtuber che assicureranno il racconto mediatico dell’intera manifestazione e dei suoi protagonisti oltre la divulgazione dei temi trattati sia sui canali di comunicazione tradizionali che su quelli digitali.

Le masterclass

Le masterclass in programma si ispireranno a diversi criteri e agli aspetti più disparati focalizzandosi, per esempio, sulle aree di produzione ovvero sulle singole cantine o degustazioni verticali e selezioni trasversali per arricchire il ventaglio di offerta e mettere a disposizione di addetti ai lavori e di enoappassionati opportunità rare nel medesimo contesto. Come, del resto, le talk che tratteranno argomenti di grande attualità e rilievo sociale quali: "Il vino è salute", "Dalla sostenibilità alla circolarità: sfide e opportunità per l’enogastronomia" e ancora "WineTech Heroes 2023, 5 wine start up stories oggi". "La domenica ai Templi" invece sarà una preziosa parentesi: a due passi da Next-Ex Tabacchificio, la mattina del 26 marzo si terranno due masterclass all’interno del Tempio di Nettuno. I relatori saranno Alessandro Rossi, Andrea Gori, Luciano Ferraro, Luciano Pignataro, Paolo Lauciani, Riccardo Cotarella e Sissi Baratella.