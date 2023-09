Pagani, il sound dei Banda Maje chiude l’estate musicale al “Cinquanta – Spirito Italiano”

Ultima tappa del “Cinquanta Summer Fest” al Cinquanta – Spirito Italiano che, grazie al supporto di “Radio Base”, ha caratterizzato l’estate 2023 di Pagani e dell’intero Agro nocerino sarnes e.Dopo la prima data di giovedì 8 giugno con il live di Gabriele Esposito, già concorrente di XFactor 11, e quella del 6 luglio con Dadà, e quella del 3 agosto con il rap dei Flaminio Maphia, si conclude giovedì 7 settembre il “Cinquanta Summer Fest” con i salernitani Banda Maje, il gruppo funk, soul e disco che è un vero unicum nello scenario musicale regionale e nazionale. Lasciati andare è stato il leit motiv di questa torrida estate che sta per concludersi con l’ultima tappa del progetto musicale pensato dal cocktail bar di Pagani.

La spettacolo musicale

Nati sotto il sole della “Salifornia”, ovvero Salerno, e cresciuti a pane, funk e sceneggiate, la Banda Maje è una family più che una semplice band: un numero sempre liquido di componenti al suo interno in cui tutti suonano tutto, un luogo fisico e mentale che è lo scenario perenne dentro cui si muove la loro musica e che risponde alla città di Salerno. Da una casa/studio nel centro storico di Salerno, che è lo spazio materiale in cui funk, soul e disco d’oltreoceano si incontrano con la maniera indigena di concepire la melodia, sino al resto della città, che plasma e forma il loro immaginario, ricolmo di personaggi-maschere, e per questo così profondamente cinematografico. Dietro la macchina da presa dell’intero progetto ci sono i nomi di Peppe Maiellano, tastierista e compositore, e Tonico Settanta, rapper, producer e DJ. Con la serata di giovedì 7 settembre si conclude il progetto “Cinquanta Summer Fest”, dove la musica è stata la protagonista delle serate estive per il cocktail bar all’italiana di Pagani. Una programmazione interessante, che ha abbracciato diversi generi musicali, dal funk all’hip-hop, dal cantautorato alla musica sperimentale. Non reta che sedersi, prendere un drink, ascoltare buona musica e poi “lasciati andare”.