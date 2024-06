Cinquanta Music Fest: Dario Sansone apre la rassegna estiva

Il mese di giugno porta tanta musica di qualità al Cinquanta – Spirito Italiano di Pagani, in provincia di Salerno. Artisti nazionali per il Cinquanta Music Fest e tanto spazio alle nuove proposte musicali con il Cinquanta Music Contest. Per tutto il periodo estivo il leit motiv “Lasciati andare” sarà a tempo di musica grazie anche al supporto di Fontanella Distribuzione, della Birra Ceres, di Nordés Gin e la media partnership con Radio Base.

Il programma

Si inizia giovedì 13 giugno con il live di Dario Sansone, storico frontman della folk rock band napoletana I Foja, con cui dal 2006 ha pubblicato 6 dischi, ed autore dei film d'animazione "L'Arte della Felicità" di Alessandro Rak, prodotto da MAD Entertainment e vincitore degli European Film Awards 2014 come Miglior Film d'Animazione Europeo, e di "Gatta Cenerentola" nel 2017 assieme ad Alessandro Rak, Ivan Cappiello e Marino Guarnieri. Il Cinquanta Music Fest continuerà il 4 luglio con Livio Cori, espressione del nuovo mondo musicale partenopeo con diverse partecipazione anche in “Gomorra – La serie”, il 1 agosto Don Ciccio e Mama Marjas, volti storici del raggae italiano, mentre l’ultimo live ci sarà il 19 settembre con Vesuviano Full Band, con le sue sonorità tra musica popolare e r’n’b.

“Sono ormai 3 anni che investiamo seriamente sulla musica live, sia d’inverno che in estate. Da giugno a settembre con il Cinquanta Music Fest ci divertiamo a regalare al nostro comprensorio uno spettacolo diverso dal solito, dei live autentici che sanno veramente di concerti estivi. Con il Cinquanta Music Contest, invece, ampliamo l’offerta musicale odierna con nuovi voci, nuovi storie, nuovi suoni. Un lavoro certosino che ci permette di dare spazio a talenti emergenti del nostro territorio e non solo” ha affermato Davide Schiavo, direttore artistico del Cinquanta – Spirito Italiano. Per il Cinquanta Music Contest, invece, appuntamento ogni sabato con i live di artisti emergenti grazie al supporto di Peroni Nastro Azzurro Stile Capri e Follie Musicali. Saranno 16 le band che si contenderanno il Contest a suon di live con la finale prevista per il 27 luglio. In palio ci sono ben 1000 euro da spendere in strumenti musicali presso "Follie Musicali". L’obiettivo del contest è quello di promuove la crescita di artisti emergenti, dando la possibilità di esibirsi, farsi conoscere e creare collaborazioni per il futuro. Il solito “Lasciati andare” del Cinquanta farà cantare e ballare anche per tutta l’estate 2024.