Parte la prima edizione di “Pagani Città che legge”: il programma

"Partirà il 6 dicembre il Natale letterario per la città di Pagani, che inaugura la prima edizione della rassegna di libri e autori dal titolo “Pagani Città che legge”, riprendendo il titolo ricevuto da Pagani nel biennio 2022-2023 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in collaborazione con scuole e associazioni del territorio. “Con questi primi tre incontri in programma, volutamente nel mese più magico dell’anno, vogliamo sottolineare la necessità di promuovere la lettura nei luoghi centrali della città, la Sala Tommaso Maria Fusco, all’interno dell’Auditorium Sant’Alfonso, dove l’arte e la creatività, in ogni forma, trova spazio, si materializza e si diffonde tra i fruitori” spiega l’assessore alla cultura Valentina Oliva, promotrice del progetto.

Gli spettacoli

Il 6 dicembre ore 18.30 il primo appuntamento con la presentazione dell'opera: "Beniamino De Palma e l'inutilità dei preti" con l'autore Francesco De Rosà. Secondo appuntamento il 15 dicembre ore 18.30 con la presentazione di "Un pezzo di pane" con l'autore Peppino Avventurato. Terzo appuntamento il 21 dicembre ore 18.30 con la presentazione dell'opera "Storie di precariato sentimentale e altri abbagli" con l'autrice Angela Giordano. La rassegna si terrà nella sala polifunzionale Beato Tommaso Fusco dell'auditorium "Sant’Alfonso".