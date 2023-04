Quattro giorni di festa per la Madonna delle Galline: il programma completo

Grande festa a Pagani per la Madonna delle Galline. L'appuntamento è da sabato 22 a lunedì 24 aprile.

Il programma

Sabato 22 si parte con la rievocazione storica del pellegrinaggio segreto presso la Madonna delle Galline della Principessa di Salerno Donna Sabella a cura della Proloco Costello di Cortimpiano e Fondazione Carminiello D'Arco. Alle 20.30 il concerto dei Figli del Vesuvio presso Piazza Auditorium. Domenica 23 si partirà con la Santa Messa alle ore 8, nel santuario della Madonna delle Galline, e si proseguirà con la processione per le strade cittadine (a partire dalle 9). Lunedì gran finale con la deposizione delle tammorre ai piedi della Vergine, nel santuario della madonna delle Galline (ore 6). Dalle 20 spazio allo spettacolo con il concerto degli "Assurd", lo spettacolo di cabaret degli "Arteteca" ed il concerto delle "Ninfe della Tammorra" nell'arena Pignataro. Dalle 21, infine, ultima serata di festa itinerante nei vicoli.

Piano sicurezza

Attenzione massima è stata prestata al Piano di Sicurezza, per garantire un'organizzazione logistica senza intoppi, pur considerando la grande affluenza che ci sarà nei giorni della festa. Per questo sono state assicurate strade libere dalle auto nei punti salienti della festa e soprattutto per il fluire scorrevole della processione. Inoltre è stato garantito un piano parcheggi per visitatori, ma anche per i residenti, perché non abbiano disagi nel parcheggiare le auto. Nei parcheggi, gratuiti per i residenti, è garantita guardiani notturna.



Qui i parcheggi indicati per i residenti<< https://bit.ly/3nY3Tdq

Nella stessa direzione l'allocazione delle bancarelle in via Ferrante e via Cesarano, così da garantire un fluire più scorrevole nelle strade più strette. In Corso Ettore Padovano fino ad arena Pignataro saranno presenti banchi delle attività commerciali del posto.

Oltre alle forze dell'ordine in campo, polizia municipale, protezione civile Papa Charlie, Croce Rossa, saranno in campo 40 stuart per rafforzare la sicurezza e garantire il massimo della tranquillità.