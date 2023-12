Natale magico a Pagani: il programma completo degli eventi

Sarà un Natale magico a Pagani.

Le attività natalizie entreranno nel vivo con l'inaugurazione in piazza Auditorium del Villaggio di Natale, con casette che ospiteranno esposizioni di commercianti e artigiani, della pista di pattinaggio e dell'illuminazione della villa comunale.



Il programma di eventi è fittissimo e coinvolge grandi e piccini con animazione, musica, spettacoli e divertimento. Tante le manifestazioni messe in essere con tante realtà che hanno voluto prendere parte alle iniziative natalizie dallo scorso weekend fino al 6 gennaio.



Un calendario che si incrocia con le attività messe in essere dai commercianti di via Cesarano, via Marconi, via De Vivo e Corso Ettore Padovano che ci accompagneranno per tutte le settimane di festa.



Grande attesa il prossimo 2 Gennaio per il concerto di Nostalgia 90 e Amalinze in Arena Pignataro.

Il programma completo