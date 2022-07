Pagani, al via i festeggiamenti in onore di Sant'Alfonso: il programma civile e religioso

Al via sabato 30 a Pagani i festeggiamenti in onore del Dottore della Chiesa, Sant’Alfonso Maria De Liguori. Ricco il programma degli eventi civili e religiosi. Nell’arena Pignataro, inoltre, verranno installate, mentre in via Ferrante verranno collocate numerose bancarelle.

Il programma

Si parte sabato 30 luglio alle 21.30 con l’esibizione di Acoustic Covers del duo Mouth2. Domenica 31, sempre alle 21.30, si esibirà il Duo Band Live Music. Lunedì 1 agosto le solenni celebrazioni: alle 11 nella Basilica di Sant’Alfonso, presieduta dal S.E. Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Arcivescovo di Bologna; alle 20 in piazza Sant’Alfonso, presieduta da padre Enzo Fortunato, OFM conv., già direttore della Rivista San Francesco e della Sala Stampa della Basilica di San Francesco. Gran finale martedì 2 agosto con il concerto in piazza Sant’Alfonso della cantante Valentina Stella. Il 31 luglio, inoltre, Pagani ospiterà l’evento “Dance Competition… Aspettando Sant’Alfonso” presso il teatro Auditorium Sant’Alfonso, concorso nazionale di Danza dedicato alle tre categorie dei giovanissimi, ragazzi e adulti. Organizzato da Viaggio Danza di Luisa Villani e la scuola di danza Bac di Luigi Fortunato, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura, il concorso vedrà competere oltre 250 allievi provenienti da tutta Italia. Sarà devoluta una somma all’associazione Ailmag “Amici di Gabriela Pomposelli” per la lotta al melanoma.