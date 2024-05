Sport, divertimento e inclusione: arriva la Pagani Sport Experience

Prezzo non disponibile

Saranno due giorni di sport, divertimento, inclusione in città con la Pagani Sport Experience. Sabato 1 giugno e domenica 2 giugno due grandi iniziative si sposano in un weekend che coinvolgerà scuole, associazioni e cittadini all’insegna delle attività ludico-sportive.

Il programma

Sabato 1 giugno il taglio del nastro in Arena Pignataro dell’evento Sportabilithon, un vero e proprio villaggio sportivo aperto a tutti all’insegna dell’inclusione sociale e della promozione del territorio con numerose attività ludico-sportive. Durante la giornata l’arena Pignataro sarà allestita di un’area giochi con gonfiabili e si potrà praticare liberamente tiro con l’arco, bocce, pattinaggio, corso di pilates con musica (ore 10.30), zumba con musica (ore 11.30 e 15.30), skateboard, ping-pong, mini tornei di Basket (dalle 15.30), yoga con musica (ore 17.45). Si potrà assistere inoltre ad esibizioni sportive di arti marziali, Judo e Karate, (ore 11.30), ginnastica ritmica (ore 12.30 – 17.15), torneo tra scuole calcio paganesi con Kings Cup (ore 16.00), una performance di pallavolo tra associazioni di Pagani e San Marzano (ore 17.45) Sitting-volley (18.30). Parte integrante dell’iniziativa le associazioni Autismo e ABA e Superabile Onlus che svolgeranno attività ludiche-sportive e Attività Fisica Adattata (AFA) con i loro ragazzi. Alle 19 al termine delle attività in arena Pignataro lo sport si sposterà in piazza Auditorium con 12 incontri di pugilato olimpico, promossi dalla Thunder Boxing Club con il patrocinio del Comune di Pagani, che si svolgeranno all’aperto a partire dalle ore 20.

Domenica 2 giugno invece lo sport trova casa al Marcello Torre con le attività delle scuole calcio a partire dalle 15, una passeggiata veloce che con partenza alle ore 16.30 da piazza Sant’Alfonso arriverà allo stadio paganese e le danza coreografiche di News Generation Dance alle ore 17.

A conclusione delle due giornate all’insegna dello sport e della salute, alle ore 17.30 poi si terrà il triangolare di calcio a cui prenderanno parte amministratori, categorie di professionisti e associazioni.