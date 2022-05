Ritornano i grandi eventi al PalaSele di Eboli: il primo show è dei Modà

Il PalaSele di Eboli riapre le porte al pubblico ed ai grandi eventi. Domani, 24 maggio, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione concertistica, finalmente in teatro, nei palazzetti, dopo un lunghissimo periodo di incertezza legato al Covid. La prima tappa al PalaSele sarà il concerto dei Modà, in programma il 28 maggio.

Le info utili

Si comincia alle ore 21. La data è recupero del 5 ottobre 2021, 10 marzo e 13 ottobre 2020. I concerti sono caratterizzati da una scenografia pensata ad hoc e una scaletta che unisce i grandi successi agli ultimi brani dei Modà, che sono già entrati nel cuore del pubblico. Tante canzoni previste: “Testa o croce”, “Quel sorriso in volto”, “… Puoi leggerlo solo di sera”, “Quelli come me”, “Per una notte insieme”, “Voglio solo il tuo sorriso”, “Una vita non mi basta”, “Non respiro”, “La fata”, “Non te la prendere”, “Love in the ‘50s”, “Guarda le luci di questa città”, “Quel sorriso Giogiò” (bonus track con la voce di Gioia, figlia di Kekko).