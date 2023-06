PalaSele: sul palco “Me contro te, lo show dei 10 anni”

"Me contro te, lo show dei 10 anni" al PalaSele di Eboli. Gli attori, cantanti e scrittori noti anche come Luì e Sofì - duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia - celebrano l’importante traguardo del loro primo decennio di carriera con una nuova tournée prodotta e distribuita da Vivo Concerti prevista per la primavera 2024. Dopo il successo e l’immenso divertimento del primo tour, Luì e Sofì sono pronti a festeggiare con i loro fan. Grandi e piccini verranno nuovamente catapultati in un’atmosfera magica e colorata dove cantare e ballare. Il NUOVO SHOW sarà ancora più emozionate con effetti speciali ancora più elaborati e sorprendenti, ci sarà una nuova scaletta e porteranno in scena “La Canzone del Cowboy” ( l’ultimo brano appena uscito) che sta già diventando il tormentone dell’estate. I bambini e loro genitori rimarranno a bocca aperta nel vedere il nuovo impianto scenico che sarà meraviglioso, le sorprese non mancheranno e le famiglie si ritroveranno come l’anno scorso a passare del tempo insieme divertendosi.

Con il nuovo spettacolo dei Me contro te doppio appuntamento al PalaSele di Eboli sabato 20 aprile 2024 ore 18 e domenica 21 aprile 2024 ore 15. I biglietti saranno disponibili su vivoconcerti.com da martedì 6 giugno alle ore 14:00, e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 11 giugno alle ore 10. La tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni (089 4688156 - anni60produzioni.com) e Fast Forward Live.